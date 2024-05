Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeikommissariat Varel Wilhelmshaven/Friesland vom 30.04.24 bis 01.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeug-Führer bedrängt - Zeugen gesucht! Westerstede/ Bockhorn Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsvorgang, im Rahmen dessen der Fahrzeug-Führer eines Kleintransporters erheblich bedrängt wurde und die Polizei Zeugen sucht. Zur Vorfallszeit war ein 25-jähriger Mann aus dem Saterland als Auslieferungsfahrer mit einem neutralen weißen Kastenwagen Opel Vivaro, aus dem Zulassungsbezirk Westerstede in Westerstede auf der Ammerlandallee in Richtung Bockhorn unterwegs. Bereits im Bereich des Ortsausganges sei er von einem dunklen SUV mit vermutlich nichtdeutschem Kennzeichen verfolgt und bedrängt worden. Das Fahrzeug sei dem Transporter bis in den Bereich Bockhorn nachgefolgt und habe den Fahrzeug-Führer schließlich derart bedrängt, dass dieser sich zum Anhalten gezwungen sah. Da zum Fahrzeug und zu den Insassen bislang wenige Daten vorhanden sind, bittet die Polizei Varel mögliche Zeugen, ihre sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer 04451-9230 oder der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen. Zu dem dunklen SUV ist derzeit außerdem bekannt, dass die Fahrzeugverglasung mit Ausnahme der Windschutzscheibe rundum dunkel getönt gewesen sein soll und drei schwarz gekleidete Personen mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Verkehrsunfallgeschehen Varel - Am Dienstagvormittag überfuhr eine 70-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw VW Up auf der Jette-Weinberg-Straße eine Verkehrseinrichtung und entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeug-Führerin unter dem Einfluss von Medikamenten stand, die sich nachteilig auf die Fahrtüchtigkeit auswirken. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde eine Blutprobenentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Varel - Am Dienstagmittag wurde die Polizei Varel zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gerufen. Ein 57-jähriger Mann aus Nordenham und ein 42-jähriger Mann aus Varel verließen nacheinander die Autobahn 29 an der Anschlussstelle Varel-Bockhorn in der Absicht, auf die B 437 in Richtung Varel abzubiegen. Dabei fuhr der 42-Jährige mit seinem Pkw Renault auf den verkehrsbedingt vom ihm haltenden Pkw Opel des 57-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Vareler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Varel - Am Dienstagabend, im Tatzeitraum 19:30 bis 23:10 Uhr, wurde ein Pkw Seat Leon aus dem Zulassungsbezirk Friesland, Farbe schwarz, im Heckbereich der rechten Fahrzeugseite unfallbeschädigt. Bei dem Unfallort könnte es sich um eine Parkreihe an der Straße "Am Pfarrgarten" oder vor einem Schnellrestaurant an der "Gertrud-Barthel-Straße" gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Zetel - In der Nacht zum 01. Mai befuhr ein 31-jähriger Mann aus Bockhorn kurz nach Mitternacht mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Radweg parallel der Urwaldstraße von Zetel nach Bockhorn. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Mann aus Zetel mit einem Pedelec den gleichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der Radfahrer, in dessen Folge sich beide verletzten. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radler aus Bockhorn unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,43 Promille. Bei dem Bockhorner wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholbeeinflussung sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell