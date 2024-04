Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an zwei Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 27.04.2024, 16:00 Uhr, bis zum 28.04.2024, 12:40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei PKW, die hintereinander in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 58 parkten. Dabei entstanden an einem schwarzen Pkw Audi und einem schwarzen Pkw Mercedes Vito Lackkratzer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell