POL-VK: Verkehrsunfallverursacher gesucht

Völklingen (ots) - Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 16:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Völklingen von einem Pkw-Führer, 46 Jahre alt, wohnhaft in Wadgassen, der mit seinem grauen Mercedes CLA 250 die BAB 620 von Saarbrücken kommend, in Fahrtrichtung Saarlouis befuhr, mitgeteilt, dass es zu Nötigungshandlungen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer komme. Dieser Pkw-Führer, männlich, 26 Jahre alt, wohnhaft in ...

mehr