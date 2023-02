POL-MFR: (267) Ladendieb durch Polizeibeamten außer Dienst gestoppt

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (25.02.2023) stieß am Nürnberger Hauptbahnhof ein 18-Jähriger einen 43-Jährigen in den Gleisbereich. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen 13:50 Uhr gerieten am Bahnsteig mehrere Personen miteinander in Streit. Im Verlauf dessen griff ein 43-Jähriger einen 20-Jährigen mit ...

