LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag 19.00 Uhr bis Sonntag 17.00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus am Schmiedeberg einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Haustür. In das Gebäude konnten sie jedoch nicht eindringen. An der Haustür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

