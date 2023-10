LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Mühlhausen (ots) - Aufmerksame Bürger meldeten der Polizei am Montag gegen 03.30 Uhr mehrere dunkel gekleidete Personen, die aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße kamen. In dem Haus konnten jedoch keine Einbruchspuren festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Beutel festgestellt werden, in dem sich vermutliches Diebesgut befand. Neben leeren Einsätzen von Registrierkassen konnten in dem Beutel auch Lose aufgefunden ...

mehr