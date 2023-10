Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spürsinn bewiesen

Mühlhausen (ots)

Aufmerksame Bürger meldeten der Polizei am Montag gegen 03.30 Uhr mehrere dunkel gekleidete Personen, die aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße kamen. In dem Haus konnten jedoch keine Einbruchspuren festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Beutel festgestellt werden, in dem sich vermutliches Diebesgut befand. Neben leeren Einsätzen von Registrierkassen konnten in dem Beutel auch Lose aufgefunden werden. Bei genauer Begutachtung des Inhalts der Tasche führte der Spürsinn die Polizeibeamten nach Mühlhausen zu einem Getränkemarkt Hinter der Haarwand. Tatsächlich stellten die Polizisten hier einen Einbruch fest. Nachdem die Spuren gesichert wurden konnten Erkenntnisse zum Beutegut erlangt werden. Neben dem Inhalt aus dem besagten Beutel fehlten zudem Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden, der durch den Einbruch an dem Gebäude entstanden ist, beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen.

