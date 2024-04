POL-WHV: Ohne Versicherung, Zulassung und mit Kennzeichen eines anderen Pkw unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 31-Jährigen ein

Schortens (ots) - Am Montag, den 29.04.2024, kam es gegen 12:30 Uhr in der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Vom Grundstück Menkestraße 18 kommend streifte dabei ein heller SUV einen in einer rechten Parkbucht parkenden PKW. An diesem entstand ein mittlerer Sachschaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem ...

