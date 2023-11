LPI-GTH: Nicht versichert

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 65-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades sowie ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhren heute Morgen in entgegengesetzter Richtung einen Feldweg im Bereich Authstraße in Günthersleben. Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Frontalkollision der Verkehrsteilnehmer, beide verletzten sich und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfalltypischer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

