POL-FR: Schopfheim: Während Parkplatzsuche mit Pflanzkübel kollidiert - hoher Sachschaden

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 09.30 Uhr, kollidierte eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem VW Beetle mit einem hölzernen Pflanzkübel. Die 72-Jährige befuhr die Hauptstraße von Fahrnau kommend und folgte dem Straßenverlauf nahe einer Gaststätte nach links. Nach eigenen Angaben hielt sie Ausschau nach einem Parkplatz und war dabei vermutlich so abgelenkt, weshalb sie in der Folge mit ihrem VW Beetle von der Fahrbahn abkam und mit einem hölzernen Pflanzkübel kollidierte. Am VW Beetle sei ein Sachschaden von Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

