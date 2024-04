Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf der Rührbergstrecke - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 07.30 Uhr, streiften sich auf der Rührbergstrecke zwei Pkws im Begegnungsverkehr. Eine 31 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem schwarzen Hyundai die Kreisstraße 6332 vom Rührberg kommend in Richtung Wyhlen, als auf dieser Strecke ein entgegenkommender Pkw auf ihr Fahrbahnseite geraten sein soll und es zu einem Streifvorgang der jeweiligen Außenspiegel kam. Am Ortseingang Wyhlen wendete die 31-Jährige und fuhr zur Unfallstelle zurück in der Hoffnung dort den weiteren Unfallbeteiligten zu treffen. Da dieser wohl weiterfuhr informierte sie die Polizei. Der Sachschaden an dem Hyundai wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinter dem entgegenkommenden Pkw sollen noch zwei weitere Fahrzeuge gefahren sein, welche vielleicht Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können. Die Fahrzeugführer mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen.

