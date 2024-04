POL-FR: Lörrach: Pkw-Fahrer mutmaßlich mit über zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.04.2024 bis Mittwoch, 24.04.2024, wurde in Niedereggenen die Grillstelle beim "Horbebrünnele" von Unbekannten vermüllt. Am Mittwoch, 24.04.2024, stellte man fest, dass zahlreiche Plastiktragetüten mit Müll beim Brunnen abgelagert wurden. Bei dem Müll handelte es sich hauptsächlich um zersägtes Möbelholz, ...

mehr