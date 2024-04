Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wieder mehrere Fahrräder im Stadtgebiet entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.04.2024, wurden bei der Polizei bislang vier Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht.

Am Montag, 22.04.2024, wurde gegen 19.00 Uhr, ein dunkelblaues Herrenfahrrad der Marke Ridley von einem Unbekannten entwendet. Das Fahrrad stand verschlossen in der Hartmattenstraße vor der Wohnanschrift des Geschädigten. Ein Nachbar des Geschädigten beobachtete einen Unbekannten der das verschlossene Fahrrad des Geschädigten wegtrug. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Am Dienstag, 23.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Haibike entwendet. Es stand in der Feldbergstraße auf einem Fahrradabstellplatz eines Krankenhauses. Der Diebstahlschaden soll 4.000 Euro betragen.

Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 07.25 Uhr bis 12.15 Uhr, wurde ein schwarz / graues Pedelec der Marke Bulls, welches an einer Metallstange angeschlossen war, entwendet. Es stand in der Austraße auf einem Fahrabstellplatz einer Schule. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, kurz vor 13.00 Uhr, entwendeten in der Mozartstraße zwei Unbekannte ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Cube. Das abgeschlossene E-Mountainbike stand vor einem Haus an einem Fahrradständer. Eine Zeugin konnte beobachten wie die beiden Unbekannten sich zu dem E-Mountainbike begaben, danach ein Unbekannter mit einem größeren Werkzeug davonlief, der zweite Unbekannte sich auf das E-Mountainbike setzte und davonfuhr. Der Täter, welcher mit dem E-Mountainbike davonfuhr, wird wie folgt beschrieben: zwischen 15 und 23 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Arbeitshose mit seitlich grauen Streifen und weißen Schuhen. Zudem trug er einen schwarzen Hoddy, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Schildmütze. Der zweite Unbekannte sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Auffallend an dem entwendeten E-Mountainbike sei ein vorne angebrachter orangefarbener Kindersitz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können.

Zudem bittet die Polizei um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg