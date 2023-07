POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch waren unbekannte Täter an der Humboldtstraße unterwegs. An mindestens vier Gebäuden brachten Sie Graffitis auf und beschmierten bzw. beschädigten so die Hausfassaden. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr