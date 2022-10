Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahndungskontrolle der Polizei Breisach

Am Freitag, 28.10.2022, richtete das Polizeirevier Breisach im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr am Grenzübergang Breisach eine Kontrollstelle ein. Personelle Unterstützung erhielten die Beamten hierbei von der Polizeihundeführerstaffel aus Umkirch sowie dem Polizeipräsidium Einsatz aus Bruchsal. Im Ergebnis wurden hierbei zweimal Fahren unter Drogeneinfluss und einmal Fahren ohne Fahrererlaubnis festgestellt. Des Weiteren wurde eine Person kontrolliert, die in den polizeilichen Systemen ausgeschrieben war, da sie noch eine Geldstrafe zu begleichen hatte. Der größte Treffer zeigte sich aber bei der Kontrolle eines Pkw mit Freudenstädter Kennzeichen. Alle drei Insassen waren wegen unerlaubtem Aufenthalt und illegaler Einreise polizeilich gesucht. Im Fahrzeug konnten die Beamten auch Betäubungsmittel auffinden. Der Fahrer hatte im Übrigen ebenfalls keine Fahrerlaubnis und der vorgezeigte Führerschein entpuppte sich als Fälschung. Für zwei der Insassen endete die Fahrt in der Justizvollzugsanstalt in Freiburg, da sie wegen nicht bezahlten Strafgeldern und Anordnung einer Untersuchungshaft zur Festnahme ausgeschrieben waren.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 40 Pkw und 70 Personen.

