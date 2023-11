POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots) - Heute, 1.15 Uhr, brannte erneut ein Papiercontainer am Danziger Weg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0. (dill) Zwischen dem 24.11. und 27.11. verschwand ein Auto von einem Parkplatz am Wacholderstück. Wer kann Angaben zum Verbleib des grauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen MK-LU2206 machen? Die Polizei ...

mehr