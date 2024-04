Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmorgen beschädigte ein PKW-Fahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand vor der Landauer Straße 45 geparkten, schwarzen BMW X2. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten am geparkten BMW noch weitere Beschädigungen festgestellt werden, welche augenscheinlich nicht bei dem gemeldeten Verkehrsunfall entstanden sind. Dem Anschein nach streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer (vermutlich LKW) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den geparkten BMW und verursachte Sachschaden über die gesamte linke Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: circa 10.000 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

