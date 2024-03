Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Bürstadt (ots)

Am Samstag (23.03.), in der Zeit zwischen 15.50 und 20.45 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der "Neue Waldstraße" getrieben und sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie brachen die Balkontür auf. Ihnen fiel anschließend Schmuck in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten zu erreichen.

