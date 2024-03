POL-MS: Ohne gültige Fahrerlaubnis vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Polizei stoppt 17-Jährigen nach Verfolgungsfahrt

Münster (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (16.03.) bis Sonntag (17.03.) in zwei Einfamilienhäuser in Roxel eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Bislang unbekannte Einbrecher hebelten am Samstag (16.03.) zwischen 13:30 Uhr und 16:05 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses an der Dorffeldstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie die obere ...

mehr