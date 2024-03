Polizei Münster

POL-MS: Zwei Einbrüche in Roxel - Tresore geklaut - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (16.03.) bis Sonntag (17.03.) in zwei Einfamilienhäuser in Roxel eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten am Samstag (16.03.) zwischen 13:30 Uhr und 16:05 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses an der Dorffeldstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie die obere Etage nach Wertvollem und flüchteten mit einem Tresor - gefüllt mit Bargeld, Schmuck und Dokumenten - vom Tatort. Ein Zeugen sah zwei verdächtige Personen mit einem silbernen Mercedes am Tatort. Nach Angabe des Zeugen handelte es sich um einen circa 35- bis 40-jährigen Mann und eine circa 25- bis 30-jährige Frau. Sie seien gemeinsam mit dem Auto in Richtung des Nottulner Landwegs geflüchtet.

Zwischen Samstag (16.03.) 09:00 Uhr und Sonntag (17.03.) 15:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Im Rüschenfeld auf. Die Täter durchwühlten Schränke und flüchteten unerkannt mit zwei Tresoren als Beute.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell