Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger nach Streitigkeiten mit Messer festgenommen - Mordkommission ermittelt Tatverdächtigen

Münster / Rheine (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 33-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt - Mordkommission im Einsatz (ots vom 11.03., 17:15 Uhr), Polizei Münster: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5732917

Nachdem am Sonntag ein 33-Jähriger durch Messerstiche in einem Mehrfamilienhaus in Hiltrup schwer verletzt wurde, hat die Mordkommission heute (15.03.) einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter des Amtsgerichts Münster folgte am Freitagnachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ - wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung - Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Emsdettener.

Der 26-Jährige wurde zuvor nach Ermittlungen der Mordkommission Münster in Rheine auf einem Parkplatz festgenommen. Medienauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251 494-2275.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell