Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kiosk aufgebrochen

Eisenach (ots)

Unbekannte verschafften sich vergangene Nacht Zutritt zum Gelände des Freibads Am Sportpark. Der oder die Täter öffneten den Kiosk gewaltsam und entwendeten diverse Lebensmittel im Wert von rund 200 Euro. Außerdem richteten sie Sachschaden innerhalb des Kiosks und an der Außenanlage im Wert von rund 2.500 Euro an. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0184247/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell