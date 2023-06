Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Bild-Infos

Download

Stadtallendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Vormittag (25.6. / 11:16 Uhr) einen Zugbegleiter im Bahnhof Stadtallendorf körperlich angegangen haben. Vorausgegangen war eine Fahrscheinkontrolle im RE 4156 auf der Fahrt von Kassel in Richtung Gießen. Da der unbekannte Täter keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er bei Halt im Bahnhof Stadtallendorf den Zug verlassen. Beim Ausstieg soll er dann den Zugbegleiter mit der Faust in die rechte Bauchseite geschlagen haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Bahnmitarbeiter konnte seinen Dienst glücklicherweise fortsetzen und trug keine Verletzungen davon. Der unbekannte Mann soll mit zwei weiteren Erwachsenen und zwei Kindern in Begleitung gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell