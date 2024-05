Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (12.05.2024), um 18:00 Uhr, waren ein 29-Jähriger und seine Lebensgefährtin zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs, als auf Höhe der Bahnhofstraße eine Gruppe von fünf Männern auf sie zukam. Ein Mann aus der Gruppe habe dem 29-Jährigen unvermittelt und ohne Vorwarnung einen Kopfstoß verpasst, worauf es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern kam. Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitern schließlich in Richtung Heinigstraße. Er wurde als circa 30-40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dunkelhaarig, mit dunklem Bart und mit dunkler Kappe und dunkler Jacke bekleidet beschrieben. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

