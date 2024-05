Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (12.05.2024), gegen 22:20 Uhr, fiel Polizeikräften der Fahrer eines schwarzen Audi SUV auf, da dieser auf der Mundenheimer Straße aus unersichtlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Als die die Polizeikräfte den Fahrer kontrollieren wollten, hielt dieser zunächst auf Höhe des Bgm.-Kraft-Platzes am Fahrbahnrand an, gab dann unvermittelt Gas und flüchtete auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorckstraße. Hierbei überholte er mehrere Fahrzeuge über die Gegenfahrbahn und gefährdete in der Dammstraße mehrere Fußgänger. An der Kreuzung Berliner Straße / Wredestraße verloren die Polizeikräfte den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Dieses wurde später in der Lutherstraße verlassen aufgefunden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer dauern an.

Zeugen des Vorfalls, vor allem gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell