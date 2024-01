POL-REK: 240129-2: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Kerpen und Bergheim (ots) - Kriminalpolizisten haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (26. Januar) in ein Haus in Kerpen und ein Haus in Bergheim eingebrochen. Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die ...

