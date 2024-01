Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Wesseling (ots)

Die Polizei sucht in diesem Fall nach einem unfallbeteiligten Autofahrer. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (27.01.2024) gegen 17:30 Uhr wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer ihn beim Einfahren in die Hubertusstraße übersehen haben soll, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Laut ersten Ermittlungen soll der motorisierte Zweiradfahrer den Kreisverkehr Flach-Fengler-Straße / Hubertusstraße auf die Hubertusstraße in Richtung Peterstraße verlassen haben. Gleichzeitig sei aus der untergeordneten Peterstraße von rechts ein unbekannter Autofahrer gekommen. Um einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich zu vermeiden, habe der Motorradfahrer stark gebremst. Dabei sei sein Hinterrad ins Schlingern geraten und er sei gestürzt. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Autofahrer sei daraufhin in unbekannte Richtung weggefahren. Der verletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die aufnehmenden Polizisten sicherten die Unfallspuren und fertigten eine Unfallfluchtanzeige. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates aufgenommen. Hinweise von Zeugen zum Fahrer oder dem Unfallgeschehen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.(ua)

