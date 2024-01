Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240126-4: Innerhalb kurzer Zeit mehrere Passanten angegriffen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter forderte Geld, bedrohte oder schlug zu

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern, die am Donnerstagabend (25. Januar) im Bereich des Bahnhofs in Quadrath-Ichendorf und später in Bergheim Passanten verletzt oder bedroht haben. In einem Fall erbeutete der Angreifer Geld.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Hinweise nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen im Zeitraum von 18.50 Uhr bis 19.15 Uhr im Bereich des Bahnhofes / Frenser Straße einer oder mehrere Unbekannte in drei Fällen Passanten angegriffen haben.

Zunächst soll ein männlicher Unbekannter gegen 18.50 Uhr mit einer Pistole auf einen 14-Jährigen eingeschlagen und Bargeld geraubt haben. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 19 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto auf das Bahnhofsgelände. Während sie dort stand, habe sie plötzlich eine unbekannte männliche Person neben ihrem Fahrzeug bemerkt. Der Mann habe eine Pistole gegen die Seitenscheibe gehalten. Er habe die Waffe dann aber wieder eingesteckt und sei wortlos verschwunden.

Gegen 19.15 Uhr soll ein männlicher Unbekannter am Kreisverkehr Frenser Straße nahe der Straße "Zum Mühlenfeld" einem 17-Jährigen mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen und dem jungen Mann die Waffe gegen den Bauch gedrückt haben. Der Täter flüchtete nach Angaben des Geschädigten in Richtung der Straße "Zum Mühlenfeld". Der Jugendliche erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Gegen 20.10 Uhr soll ein männlicher Unbekannter auf der Südweststraße einen 19-Jährigen von hinten gepackt haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll er den Geschädigten aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren, was dieser verweigerte. Der Täter soll dem Geschädigten dann mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen haben. Der 19-Jährige habe sich losreißen können und flüchtete.

Alarmierte Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach dem oder den Tätern ein. Sie sicherten Spuren und stellten Beweismaterial sicher. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen, Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell