Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Gleuel am Freitagabend (26.01.2024) gegen 17:30 Uhr ist ein Kind (7) leicht verletzt worden. Nach einer kurzen Behandlung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte konnte das Mädchen in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Nach ersten Ermittlungen sei die Siebenjährige gegen 17:30 Uhr die Straße "Auf dem Kramberg" in Richtung Ernst-Reuter-Straße gelaufen. In Höhe der Hausnummer 102 auf der Ernst-Reuter-Straße habe sie dann kurz hinter einem dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollen. Hierbei kollidierte sie seitlich mit einem Kleinwagen, welcher zur gleichen Zeit die Ernst-Reuter-Straße in Richtung Hermülheimer Straße befuhr. Die eingesetzten Polizisten sicherten die Spuren an der Unfallstelle und fertigten eine Unfallanzeige. Durch die Beamten des Verkehrskommissariates werden die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.(ua)

