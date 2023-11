POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Elektrolagerhalle

Irsch (ots) - Am Samstag, den 4. November, wurde gegen 14 Uhr in der Saarburger Straße in Irsch einem Betrüger Bargeld im dreistelligen Bereich übergeben. Eine bislang noch unbekannte männliche Person begab sich zur Wohnanschrift des Geschädigten und gab vor, ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu sein. Im Zuge dessen forderte er eine dreistellige Summe von dem Geschädigten, Grund dafür sei eine ...

