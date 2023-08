Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.8.2023 ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 58 in Drensteinfurt. Eine 33-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Hamm. In Höhe der Kreuzung zur Sendenhorster Straße bemerkte sie vor der rot zeigenden Ampel wartende Fahrzeuge zu spät. Die Ahlenerin fuhr auf das vor ihr befindliche Auto eines 36-Jährigen aus Hamm auf. In dem Pkw saßen eine 32-Jährige und ein zweijähriges Mädchen, ebenfalls aus Hamm. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Frauen und das Kind verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Pkw der Ahlenerin musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 23.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Auf der B 58 kam es im Bereich der Unfallstalle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell