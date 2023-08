POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Wegen Telefon am Ohr Pedelecfahrer kontrolliert

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen zerkratzten in der Nacht zu Sonntag, 13.8.2023 mehrere Fahrzeuge auf der Straße Freiheit in Ahlen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

