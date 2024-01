Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240129-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

Kerpen und Bergheim (ots)

Kriminalpolizisten haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (26. Januar) in ein Haus in Kerpen und ein Haus in Bergheim eingebrochen.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Kerpen-Mödrath sei ein Geschädigter gegen 21.50 Uhr in sein Haus an der Piusstraße zurückgekehrt. Im Innern seien ihm diverse geöffnete Schränke und Kommoden aufgefallen. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Schmuck. Alarmierte Polizisten stellten Hebelmarken an einer Terrassentür fest.

In Bergheim-Zieverich habe ein weiterer Geschädigter sein Haus an der Lechenicher Straße gegen 8.30 Uhr verlassen. Als er gegen 18 Uhr zurückkehrte, habe er bemerkt, dass mehrere Möbelstücke im Haus beschädigt worden waren. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter Bargeld entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell