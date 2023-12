LPI-NDH: Ausgelöster Rauchmelder ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Nordhausen (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Zeit zwischen Sonntag, 3. Dezember, und Dienstag, 12. Dezember, in Bielen. Der oder die unbekannten Täter begaben sich widerrechtlich in einen Garten in der Alten Leipziger Straße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in eine Laube, aus der sie einen Ofen samt Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Wer Angaben zur ...

mehr