POL-PDNW: Taschendiebstahl

Am 05.07.2024 im Zeitraum von 15:00 - 16:45 Uhr befand sich eine 70-Jährige aus Lambrecht in der Hauptstraße in 67433 Neustadt in der dortigen Fußgängerzone. Im Verlauf dieses Zeitraumes entwendete bislang unbekannte Täter den Geldbeutel aus dem Rucksack der Dame. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 250 Euro.

Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass Rucksäcke und Taschen grundsätzlich körpernah und bestmöglich geschlossen getragen werden sollte, um solche Taten vorzubeugen.

