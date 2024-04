Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mehrere Personen nach Streitigkeiten geschlagen+++Einbrecher flüchten ohne Beute+++An Zigarettenautomat gescheitert+++Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Nach Streitigkeiten geschlagen,

Wiesbaden, Moritzstraße/Peter-Sander-Straße/Kleine Langgasse Samstag, 06.04.2024, 17:45 Uhr/Sonntag,07.04.2024,04:45 Uhr

(thi) In der Moritzstraße kam es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Am Samstag gegen 17:45 Uhr kam es in der Moritzstraße vor einem dortigen Wohnhaus zu Streitigkeiten zwischen einem Unbekannten und einem 24-jährigen Wiesbadener. Dies eskalierte schlussendlich zu einem Handgemenge, wobei der Wiesbadener im Gesicht verletzt wurde.

Der Täter wurde als männlich, zirka 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunklem Bart beschrieben. Er sei mit einem roten Pullover und einer Jeans bekleidet gewesen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

(jul) Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei weitere Personen nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten in der Wiesbadener Innenstadt und der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel leicht verletzt.

Gegen 04:55 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Kleinen Langgasse in der Wiesbadener Innenstadt. Dabei trat ein 21-jähriger Wiesbadener seinem 25-jährigen Kontrahenten mehrfach gegen den Kopf.

Nachdem der Täter den Tatort fußläufig verlassen hatte, stellte sich dieser bei den eingesetzten Polizeikräften während der Anzeigenaufnahme vor Ort.

Durch Videoaufnahmen von Augenzeugen konnte der Täter einwandfrei identifiziert werden.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen. Nach einer Blutentnahme konnte er das Polizeirevier wieder verlassen.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

In der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel wurde ein 21-jähriger Mann von drei Tätern aus Frankfurt am Main körperlich angegriffen und leicht verletzt.

Im Verlauf eines Streits schlugen die Täter im Alter zwischen 22 und 24 Jahren gemeinschaftlich auf den 21-Jährigen ein. Anschließend flüchtete die Gruppierung mit einem weißen Pkw der Marke Mercedes Benz vom Tatort.

Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnten der Pkw und die drei Täter in der Straße "An der Gabelung" festgestellt werden.

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte eine weitere Flucht der Männer verhindert werden.

Der 21-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die drei Täter aus Frankfurt am Main müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen auf einem Polizeirevier konnten die Täter wieder entlassen werden.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Einbrecher scheitern beim Versuch

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße / Hasengartenstraße Fr.,05.04.2024,19:45 Uhr-Sa.,06.04.2024,08:10 Uhr/Sa.,06.04.2024,09:00-11:30 Uhr

(jul) Am Wochenende scheiterten Einbrecher beim Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke und einer Wohnung zu verschaffen.

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr stellten Mitarbeiter einer Apotheke in der Heinrich-Zille-Straße in Wiesbaden-Schierstein fest, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag versucht hatten, mit einem unbekannten Werkzeug die Haupteingangstür aufzuhebeln. Da die Tür jedoch standhielt, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

An der Haupteingangstür entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Samstagmorgen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde versucht, in eine Erdgeschosswohnung in der Hasengartenstraße in Wiesbaden einzubrechen.

Dabei stiegen die Täter auf den Balkon der Wohnung und schlugen ein Loch in die Balkontür. Bei dem anschließenden Versuch, die Balkontür durch dieses Loch zu öffnen, verletzten sich die Täter und flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort.

An der Balkontür entstand erheblicher Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Derzeit liegen in beiden Fällen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. An Zigarettenautomat gescheitert,

Wiesbaden, Am Hochfeld,

Samstag, 06.04.2024, 04:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Aufbruchsversuch an einem Zigarettenautomaten in der Straße Am Hochfeld, wobei ein Täter festgenommen werden konnte.

Am Samstag gegen 04:00 Uhr konnten durch eine aufmerksame Anwohnerin in der Straße Am Hochfeld drei Personen bemerkt werden, welche sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen sollen.

Durch umgehend entsandten Funkstreifen konnte ein Täter festgenommen werden, die zwei weiteren unbekannten Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Der Zigarettenautomat hielt dem Aufbruchsversuch stand, wurde jedoch dabei beschädigt.

Die beiden Unbekannten werden als männlich, zirka 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Beide wären mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Einer der Täter trug eine schwarze Baseball-Kappe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

4. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Stadtgebiet Wiesbaden,

Freitag / Samstag, 05./06.04.2024, 19:00 bis 03:00 Uhr

(thi) In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag fanden im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" wieder gemeinsame Kontrollen von Landes- und Stadtpolizei statt.

Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen Waffenverbotszone, der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz, dem Schlachthof und dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert, als auch zivil unterwegs.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Es wurden bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen insgesamt 103 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten im Zusammenhang mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche Gegenstände festgestellt werden.

Bei Personenkontrollen in der Rheinstraße sowie im Bereich der Reisinger Anlage konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung von Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell