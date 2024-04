Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Nach Streit getreten+++ Auto mit Luftdruckwaffe beschädigt+++Versammlungslagen+++Körperverletzungen+++Verkehrsunfall+++Mehrere Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Nach Streit getreten,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 30.03.2024, 00:15 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen kam es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung zum Nachteil 26-jährigen aus dem Landkreis Straubing-Bogen (Bayern).

Der Geschädigte befand sich bei einem Schnellrestaurant in der Mainzer Straße und wurde nach dem Verlassen des Restaurants von einer ihm unbekannten männlichen Person angepöbelt. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, dem sich der spätere Geschädigte aber entzog und weiterlief. Die unbekannte Person folgte ihm aber und provozierte den Geschädigten fortwährend. Plötzlich wurde der 26-jährige von hinten zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend mit Tritten traktiert. Eine weitere Person kam hinzu und trat ebenso auf den Geschädigten ein. Im Anschluss flüchteten die beiden bislang unbekannten Täter. Der erste Täter konnte als ca. 18 Jahre, etwa 1,70 m groß, mit kurzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben werden. Zudem habe er eine südländische Erscheinung gehabt. Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden. Der Geschädigte begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus und wurde dort ärztlich versorgt.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der 0611/345-0 zu melden.

2. Geparktes Auto mit Luftdruckwaffe beschädigt, Wiesbaden, Schönbergstraße, Freitag, 29.03.2024, 12:00 Uhr bis 30.03.2024, 08:15 Uhr

(dme) Zwischen dem Mittag des vergangenen Karfreitags und dem folgenden Samstagmorgen wurde in der Schönbergstraße in der Wiesbadener Siedlung Kohlheck ein geparktes Auto beschädigt.

Durch den Fahrzeughalter wurde am Samstagmorgen festgestellt, dass die Heckscheibe seines Autos teilweise zerborsten war und sich hierin ein kleines Loch befand. Von der Streife des 3. Polizeireviers konnte während der Anzeigenaufnahme eine kleine Metallkugel an der Heckscheibe festgestellt werden. Es handelte sich hierbei mutmaßlich um Munition, welche bei Luft- und Gasdruckwaffen verwendet wird. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, sich unter der 0611/345-2340 zu melden.

3. Mehrere Versammlungen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 30.03.2024, 09:00 Uhr - 17:30 Uhr

(dme) Im Laufe des Samstages fanden im Innenstadtbereich verschiedene Versammlungen und Aufzüge zu unterschiedlichen Anlässen statt, welche überwiegend störungsfrei und unproblematisch verliefen. Insgesamt nahmen circa 1300 Menschen an den Demonstrationen teil. Zur Durchführung der Aufzüge wurden durch die Polizei zeitweise Straßen gesperrt, sodass es zu punktuellen Verkehrsbehinderungen kam. Am Rande einer Kundgebung auf dem Dern'schen Gelände zum Thema "Frieden in Nahost" kam es gegen 16:45 Uhr durch einen 57-jährigen Wiesbadener, der selbst nicht an der Versammlung teilnahm, zu volksverhetzenden Ausrufen und Gesten. Der Mann konnte unmittelbar durch vor Ort befindliche Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen und weitere entsprechende Äußerungen unterbunden werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

4. Gemeinsam auf Mann eingeschlagen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 30.03.2024, 20:50 Uhr

(dme) Am Samstagabend wurde ein 35-jähriger Wiesbadener im Vorraum einer Bankfiliale in der Friedrichstraße von zwei unbekannten Tätern angegriffen.

Der Mann befand sich an einem Geldautomaten in der Bank und wollte dort Geld abheben, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von zwei Tätern geschlagen wurde. Im Anschluss an den Angriff seien die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Diese wurden folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß, circa 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schlanke Statur, dunkel gekleidet. Der alkoholisierte Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der 0611/345-2140 zu melden.

5. Nach Auseinandersetzung mit Zeuge aneinandergeraten, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 30.03.2024, 18:40 Uhr

(dme) Nach einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner ebenfalls 30-jährigen Begleiterin, kam es am frühen Samstagabend zu einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 30-jährigen und einem 45-jährigen Zeugen.

Mehrere Zeugen wurden gegen 18:40 Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau auf dem Bahnhofsplatz aufmerksam. Der 30-jährige schlug seiner Begleiterin im Zuge dessen unter anderem ins Gesicht. Als der 45-jährige Zeuge einschreiten und der Frau zur Seite stehen wollte, kam es zwischen ihm und dem 30-jährigen ebenfalls zur Auseinandersetzung, wobei beide aufeinander einschlugen. Bei den Auseinandersetzungen wurde niemand ernsthaft verletzt. Die männlichen Beteiligten waren beide alkoholisiert und wurden zunächst auf das 1. Polizeirevier gebracht. Sie müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzungen aufgenommen.

6. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Wiesbaden, B455 in Höhe Erbenheim, Sonntag, 31.03.2024, 01:10 Uhr

(dme) In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf der B455 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Wiesbadener sein Auto in den Graben steuerte.

Gegen 01:10 Uhr war ein 21-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto auf der B455 aus Mainz-Kastel kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden-Innenstadt unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er in Höhe der Anschlussstelle Erbenheim, mutmaßlich auch auf Grund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er beschädigte sein Fahrzeug hierbei derart, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und erlitt selbst leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest bei der Person ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er daraufhin von den Beamten des 4. Polizeireviers auf die Dienststelle gebracht. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrer entlassen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

7. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Bierstadt, Hofmannstraße, Samstag, 30.03.2024, 18:45 Uhr bis 23:00 Uhr

(cp)Am Samstag suchten Einbrecher ein Wohnhaus im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt heim. Zwischen 18:45 Uhr und 23:00 Uhr öffnete die Unbekannten gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Hofmannstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie die einzelnen Räume. Mit Bargeld und diversem Schmuck als Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. In Wohnung eingestiegen,

Wiesbaden, Gustav-Mahler-Straße, Freitag, 29.03.2024, 09:45 Uhr bis 21:00 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung kam es im Verlaufe des (Kar-)Freitag. Bislang unbekannte Täter drangen über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Mahler-Straße ein. Im Objekt wurden mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck sowie eine Armbanduhr entwendet. Der Wert des entwendeten Gutes wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

9. Einbruch in Gärtnerei,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Donnerstag, 28.03.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 07:40 Uhr

(am) Zwischen vergangenen Donnerstag und Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Gärtnerei in Mainz-Kastel. Dabei wurden mehrere Pflanzen entwendet. Durch unbekannte Täter wurde die Stahlkette des Zufahrtstors zur Gärtnerei aufgebrochen. Vermutlich fuhren die Täter mit einem Fahrzeug auf das Gelände und entwendeten von dort mehrere Pflanzen im Wert von ca. 3.100,- EUR. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei unter der (0611) 345-0 melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell