POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach zwei Jugendlichen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - 1. PKW entwendet, Wiesbaden, Am Helgenpfad, Donnerstag, 14.03.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr, (thi) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde in der Straße "Am Helgenpfad" ein Fahrzeug entwendet. Der weiße Hyundai i30N Performance wurde zuletzt am ...

mehr