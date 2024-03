Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Bismarckring,

Montag, 11.03.2024, 18:45 Uhr (js) Am Montagabend kam es im Bereich des Bismarckrings zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen, bei welcher eine davon nicht unerheblich verletzt wurde. Der Polizei wurde gegen 18:45 Uhr gemeldet, dass sich eine schwerverletzte Person mit einer mutmaßlichen Stichverletzung in einen Gewerbebetrieb im Bismarckring geflüchtet habe. Von dort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen zumindest zwei männlichen Personen kam, in deren Verlauf ein 24-jähriger Wiesbadener mit einem Stichwerkzeug verletzt wurde. Der Geschädigte wurde unmittelbar in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht und dort erstversorgt. Es besteht keine Lebensgefahr. Durch die Polizei wurden mit Einsatz starker Kräfte Fahndungsmaßnahmen durchgeführt und der Bismarckring zeitweise komplett gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

