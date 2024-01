Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf vielbefahrener Kreuzung/Straße +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin ist am Dienstag, 23. Januar 2024, gegen 12:00 Uhr, in Delmenhorst von einem unbekannten Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 16-jährige Delmenhorsterin befuhr mit dem E-Scooter den Blücherweg in Richtung Brendelweg. An der Kreuzung zum Brendelweg überquerte sie bei Grünlicht die Fahrbahn, um dem Brendelweg auf der falschen Seite in Richtung Adelheider Straße zu folgen. Sie gab an, dass aus der gegenüberliegenden Moorkampstraße ein dunkler Pkw in den Blücherweg einfuhr, sie beim Queren des Überwegs berührte und so zu Fall brachte. Die Insassen des dunklen Pkws setzten die Fahrt auf dem Blücherweg fort und entfernten sich vom Unfallort

Wer den Sturz der jungen Frau beobachtet hat und Hinweise auf den dunklen Pkw geben kann, der den Brendelweg bei Rotlicht gequert haben muss, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

