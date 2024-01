Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fund von verendeten Katzen in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurden am 22. Januar 2024 mehrere verendete Katzen in einem Graben des Seenparks in Nordenham aufgefunden.

Die Auffindesituation lässt vermuten, dass die Katzen von einer bislang unbekannten Person im dortigen Graben vor längerer Zeit abgelegt wurden, weshalb die Polizei Nordenham ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet hat.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/26940 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell