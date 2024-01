Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Aufgrund körperlicher Mängel hat ein Pkw-Fahrer am Dienstag, 23. Januar 2024, gegen 16:40 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Der 85-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Mercedes die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei fiel er einer ihm folgenden Zeugin bereits wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. An der Kreuzung zur Louisenstraße wollte er bei Grünlicht nach links abbiegen. Statt in die Louisenstraße zu fahren, geriet er aber nach links in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit zwei an der Ampel stehenden Fahrzeugen.

Weder der 85-Jährige noch die beiden Delmenhorster im Gegenverkehr, 23 und 30 Jahre alt, erlitten Verletzungen. An ihren Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Weil der Verdacht bestand, der 85-Jährige könnte aufgrund körperlicher Mängel ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen sein, beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

