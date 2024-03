Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++PKW entwendet+++Fahrzeuge zerkratzt+++Renitenter Ladendieb festgenommen+++Randalierer leistet Widerstand+++Unfallflucht-Geschädigter gesucht+++Gemeinsame Kontrollen+++

Wiesbaden (ots)

1. PKW entwendet,

Wiesbaden, Am Helgenpfad, Donnerstag, 14.03.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde in der Straße "Am Helgenpfad" ein Fahrzeug entwendet. Der weiße Hyundai i30N Performance wurde zuletzt am Donnerstag gegen 16:00 Uhr gesehen. Als der Eigentümer am Freitag gegen 16:00 Uhr nach seinem PKW schaute, stellte der fest, dass er entwendet wurde. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-XK 84 hat einen Wert von ca. 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 15.03.2024, 19:45 Uhr bis Samstag, 16.03.2024, 07:00 Uhr,

(thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Sonnenberger Straße zwei Fahrzeuge zerkratzt.

Beide Fahrzeuge wurden am Freitagabend ordnungsgemäß in der Sonnenberger Straße abgestellt. Als die Nutzer am Samstagmorgen zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, mussten sie neue Beschädigungen feststellen. Bei einem grauem Seat Ateca wurden beide Fahrzeugseiten und bei einem roten Skoda Yeti wurden die Beifahrerfahrerseite und die Kofferraumklappe zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

3. Ladendieb flüchtet - Festnahme,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 15.03.2024, 16:10 Uhr,

(js) Am Freitagnachmittag flüchtete ein zunächst ertappter Ladendieb aus einem Geschäft im Einkaufszentrum "Lili", konnte dann aber festgenommen werden.

Gegen 16:10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Ladendieb, welcher zuvor aus einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel entwendet hatte, geflüchtet sei. Zuvor wurde er von dem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Der Beschuldigte riss sich los und rannte weg, konnte aber von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um 59-jährigen Wiesbadener mit französischer Staatsangehörigkeit. Ihn erwartet nun das entsprechende Strafverfahren. Die Flucht des Täters konnte über die Videoschutzanlage dokumentiert werden.

4. Randaliert und Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Hauptbahnhof, Sonntag, 17.03.2024, 01:00 Uhr,

(js) Am frühen Sonntagmorgen leistete eine männliche Person Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem er zuvor im Hauptbahnhof randalierte.

Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger hat gegen 01:00 Uhr im Hauptbahnhof zunächst den Inhaber eines Gastronomiebetriebes beleidigt und bedroht, so dass die Beamten der Bundespolizei hinzugerufen wurden. Der 35-jährige war bereits zuvor im Bahnhof aufgefallen und hatte einen Platzverweis erhalten. Der erneuten Kontrolle versuchte sich der Mann zu entziehen, konnte aber durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Hiergegen wehrte er sich und trat nach den eingesetzten Kollegen, so dass eine Streife der Wiesbadener Polizei hinzugezogen wurde. Der Mann verhielt sich weiterhin aggressiv, bespuckte und beleidigte fortwährend die Beamten. Aufgrund dessen sowie seiner augenscheinlich nicht unerheblichen Alkoholisierung, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen dem Gewahrsam zugeführt. Ein Beamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die entsprechenden Strafverfahren kommen jetzt auf den 35-jährigen zu.

5. Unfallflucht - möglicher Geschädigter gesucht, Wiesbaden, Rheinstraße/Schwalbacher Straße/Oranienstraße, Samstag, 16.03.2024, 20:50 Uhr,

(js) Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Schwalbacher Straße / Oranienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger mutmaßlich verletzt wurde.

Kurz vor Neun Uhr befuhr ein weißer Fiat-Kastenwagen die Schwalbacher Straße und wollte an der genannten Kreuzung nach links in die Rheinstraße in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen die Rheinstraße querenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Fiat setzte seine Fahrt fort. Der Fußgänger blieb ebenfalls nicht an der Unfallstelle und konnte auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Daher ist unklar, ob dieser verletzt wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem möglichen Geschädigten sowie weiteren Zeugen und bittet diese, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

1. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag/Samstag, 15./16.03.2024 und Samstag/Sonntag, 16./17.03.2024, 19:00 - 03:00 Uhr

(am) Am Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen Waffenverbotszone, der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz, dem Schlachthof, rund um das Einkaufszentrum "LILI", der Siedlung Sauerland und dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Es wurden bei den 25 Kontrollmaßnahmen insgesamt 90 Personen kontrolliert. Bei einer Kontrolle in der Waffenverbotszone konnte am Samstagabend eine Person mit einem Messer festgestellt werden. Das Messer wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Bei einer Personenkontrolle am Samstagabend in der Föhrer Straße konnten bei zwei Personen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem führte eine der Personen ein verbotenes Messer bei sich. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung von Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und für die Bürger ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell