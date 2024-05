Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Funkstreife befuhr am Montag, 13.05.2024, gegen 20.45 Uhr die Marktstraße in Richtung Löwenkreuzung. Der Besatzung fiel ein E-Scooter auf, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Auffällig war nur, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer anschließenden Kontrolle mit dem Vorwurf konfrontiert, gab der 44 Jahre alte Fahrer aus Einbeck an, dass ihm nicht bekannt war, eine Versicherung für einen E-Scooter zu benötigen. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

