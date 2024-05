POL-NOM: Tischtennisplatte auf Schulgelände beschädigt

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Kirchstraße & Bachstraße, Samstag, 11.05.2024, 22.30 bis Sonntag, 12.05.2024, 14.30 Uhr ANGERSTEIN (Wol) - Jeweils der linke Vorderreifen zerstochen. Im Zeitraum von Samstag ca. 22.30 Uhr bis Sonntag ca. 14.30 Uhr wurden in Angerstein vier Pkw Reifen beschädigt. Drei Pkw waren in der Kirchstraße und ein Pkw in der Bachstraße geparkt. Bei allen vier Pkw wurde der ...

