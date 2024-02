Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Niederbachem: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Streifenwagen

Wachtberg (ots)

In der Nacht zu Freitag (23.02.2024) kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße in Wachtberg-Niederbachem zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen. Eine Anwohnerin hatte der Einsatzleitstelle zuvor ein verdächtiges Fahrzeug in der Rolandstraße gemeldet. Ein am Steuer sitzender Mann habe dabei mehrere Versuche gebraucht, um seinen VW Golf zu starten und sei wie ein Betrunkener gefahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde das verdächtige Fahrzeug schließlich gegen 00:30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung auf der Konrad-Adenauer-Straße gesichtet. Diese befuhr der 23-jährige Fahrer zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Mehlem. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Streifenwagen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 23-Jährige sowie ein ebenfalls 23-jähriger Beamter und eine 32-jährige Beamtin leicht verletzt. Ein vom Golf-Fahrer freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb ein Arzt dem 23-Jährigen eine Blutprobe zur Beweissicherung entnahm. Wie sich herausstellte, war der Mann außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Köln die Unfallaufnahme, für deren Dauer die L 123 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

