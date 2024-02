POL-BN: Polizeistreife kontrollierte Autofahrer in Rheinbach - Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 22.02.2024, gegen 03:25 Uhr, brachen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Boschstraße in Rheinbach ein. Nach den bisherigen Feststellungen verschafften sich mehrere Tatverdächtige durch das gewaltsame öffnen einer Glastüre Zugang in den Verkaufsraum, aus ...

mehr