POL-BN: Tankstelleneinbruch in Rheinbach - Unbekannte entwendeten Zigaretten - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am 21.02.2024, gegen 01:15 Uhr, brachen Unbekannte in das Gebäude eines Supermarktes auf der Aegidienberger Straße in Königswinter-Ittenbach ein. Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türen Zugang in das Objekt verschafft. Nach den bisherigen Feststellungen ...

mehr