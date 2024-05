POL-NOM: Vier Pkw Reifen beschädigt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Teichstraße/ Eichstätte, Samstag, 11.05.2024, 10.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Samstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Teichstraße/ Eichstätte in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 57-jähriger Mann befuhr die Teichstraße in Richtung Eichstätte und wollte folglich in diese nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er einen vor ihm fahrenden roten Pkw, ...

mehr