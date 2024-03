Polizeidirektion Lübeck

Feuer auf Friedhofsgelände

Am Dienstagabend (26.03.2024) brach auf dem Betriebsgelände des Vorwerker Friedhofes in Lübeck St. Lorenz Nord ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 18.00 Uhr meldeten Zeugen Feuerschein auf dem an der Friedhofsallee gelegenen Betriebsgelände des Vorwerker Friedhofes. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte Rauch und Feuerschein in einem dortigen Gebäude der Friedhofsverwaltung fest. Die Feuerwehr konnte die sich in dem Gebäude befindlichen Möbelstücke löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäudestruktur verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Bedingt durch die Hitzeentwicklung entstand an dem eingeschossigen Bau und dem Mobiliar Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Noch am Dienstagabend begann die Lübecker Kriminalpolizei mit ersten Maßnahmen der Spurensicherung vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Sachstand kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

